Украина подала заявку на закупку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. Европейская комиссия уже работает, чтобы согласовать ее в ускоренном режиме.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари во время пресс-брифинга.

Заявка Украины на закупку ракет для Patriot

Украина предоставила перечень необходимой оборонной продукции, в который вошли перехватчики для Patriot, сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, эти ракеты производят вне ЕС и Украины, поэтому необходимо получить специальное исключение из правил программы для их закупки.

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– Учитывая срочность, мы продвигаем этот вопрос настолько быстро, насколько можем. Но, учитывая необходимость получения исключения, окончательное решение остается за государствами-членами. Мы надеемся, что его скоро предоставят, – сказал он.

По словам Уйвари, сроки рассмотрения заявок Украины зависят от конкретного вида продукции и потребности в дополнительных уточнениях. Он предположил, что часть запросов могут согласовать в течение нескольких дней, но другие процедуры занимают от одной до двух недель.

Спикер Еврокомиссии отметил, что конкретные сроки передачи ракет-перехватчиков Patriot пока не называются, поскольку они будут зависеть от условий контрактов между украинской стороной и компаниями-производителями.

В рамках программы Ukraine Support Loan Украина уже получила около €8,5 млрд на оборонные нужды. Еще €6,1 млрд одобрили, в частности, для усиления системы противовоздушной обороны.

Украина впервые официально обратилась в Европейский Союз с просьбой профинансировать закупку ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot на сумму свыше €2 млрд. Финансирование планируют осуществить за деньги по европейскому кредиту на €90 млрд.

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