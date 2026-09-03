Україна подала заявку на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми Ukraine Support Loan. Європейська комісія вже працює, щоб її погодити в прискореному режимі.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі під час пресбрифінгу.

Заявка України на закупівлю ракет для Patriot

Україна надала перелік необхідної оборонної продукції, до якого увійшли перехоплювачі для Patriot, повідомив речник Єврокомісії. За його словами, ці ракети виробляють за межами ЄС та України, тому необхідно отримати спеціальний виняток із правил програми для їхньої закупівлі.

Зараз дивляться

– З огляду на терміновість, ми просуваємо це питання настільки швидко, наскільки можемо. Але враховуючи необхідність отримання винятку, остаточне рішення залишається за державами-членами. Ми сподіваємося, що його незабаром нададуть, – сказав він.

За словами Уйварі, терміни розгляду заявок України залежать від конкретного виду продукції та потреби в додаткових уточненнях. Він припустив, що частину запитів можуть погодити протягом кількох днів, але інші процедури займають від одного до двох тижнів.

Представник Єврокомісії зазначив, що конкретні терміни передавання ракет-перехоплювачів Patriot наразі не називаються, оскільки вони залежатимуть від умов контрактів між українською стороною та компаніями-виробниками.

У межах програми Ukraine Support Loan Україна вже отримала близько €8,5 млрд на оборонні потреби. Ще €6,1 млрд схвалено, зокрема, для посилення системи протиповітряної оборони.

Україна вперше офіційно звернулася до Європейського Союзу з проханням профінансувати закупівлю ракет PAC-3 для систем ППО Patriot на суму понад €2 млрд. Фінансування планують здійснити за гроші з європейського кредиту на €90 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.