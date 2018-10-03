Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к кабинету министров об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой ею должности.

Факты ICTV разобрались, что сделала Супрун за время пребывания в должности и имеют смысл все обвинения в ее адрес.

Достижения в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения

Первая задача, которая тогда стояла перед министерством, была завершить закупки прошлого года и начать закупки 2016 года, но именно из-за этого началась критика министерства и лично исполняющей обязанности министра.

Однако тогда Минздрав опубликовал развернутый ответ на обвинения и объяснил, что закупки впервые осуществлялись через международную организацию, а не через министерство, что и привело к задержке.

Поскольку громкая критика началась с 1 января 2017 года, то можно сказать, что закупка по направлению сердечно-сосудистые заболевания – это не единственная причина. 30 ноября Правительством было принято 10 постановлений, которые заложили основы реформирования системы здравоохранения. Основой для реформы стала новая концепция финансирования системы здравоохранения. Вполне возможно, что коррумпированных олигархов серьезно напугало реформирование финансирования, которое закрывало им возможность для того, чтобы воровать деньги из бюджета и обогащаться за счет страны.

Первая волна критики началась с поста доктора медицинских наук Бориса Тодурова, который обвинил Минздрав, что он не смог закупить скоропомощные расходные материалы на сумму в 364 млн гривен по программе по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Однако это не помешало продвигать идею медицинской реформы Супрун и уже 1 апреля 2017 была запущена программа Доступные лекарства, на которую выделили 500 млн гривен. Она дает возможность пациентам получить ряд лекарств бесплатно или с незначительной доплатой. Уже через несколько месяцев она была расширена на 41 препарат и на программу выделили дополнительно 20 млн гривен.

Даже несмотря на большую критику реформы здравоохранения, предложенной Супрун, 19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за законопроект О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Основные принципы медицинской реформы можно разделить на 10 пунктов:

Изменение модели финансирования системы здравоохранения.

Государственные гарантии оплаты медицинских услуг будут осуществляться по так называемому принципу “деньги ходят за пациентом”.

С 1 января 2018 года пациент может получать первичную помощь у семейного врача бесплатно.

С 2019 года внедрят единый тариф оплаты за медицинские услуги на вторичном и третичном звене.

К 2020 году система здравоохранения перейдет на прямые оплаты от Национальной службы здоровья Украины врачам и медицинским учреждениям.

Средняя ставка для семейных врачей вычисляется за приписанного человека.

Годовой тариф на малышей и пожилых людей будет вдвое больше.

Собственная прибыль врача семейной практики с 2 тыс. пациентов в статусе ФЛП может составлять до 18 тыс. гривен.

Льготы, которые уже существуют в сфере медицинского обслуживания, остаются в силе.

Перечень лекарств по программе Доступные лекарства будет расширен.

Благодаря началу медицинской реформы уже создана Национальная служба здоровья Украины. Именно она заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает для них услуги по медицинскому обслуживанию.

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Кроме того, началась работа системы eHealth, которая обеспечивает автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией в электронном виде. То есть, в какой-то момент потребность в бумажных медицинских карточках должна исчезнуть.

Также началось развитие сельской медицины. Благодаря поддержанному 14 ноября 2017 законопроекту, на усиление инфраструктуры в селах в течение двух лет выделят 5 млрд гривен.

Это должно позволить построить новые амбулатории, закупить автомобили, обновить оборудование амбулаторий, обеспечить скоростной интернет.

Сама же госпожа Супрун не осталась в стороне и рассказала в Facebook, что считает успешными достижениями за 2 года работы ее команды в Министерстве здравоохранения:

Возможность лечиться у того врача, которому пациенты доверяют.

Начало финансирования медуслуг через Национальную службу здоровья.

Программа доступные лекарства работает в каждой третьей аптеке Украины.

Продолжается государственная закупка лекарств через международные организации и в этом году Украина впервые должен выйти на 100% запросов больниц по 12 направлениям.

Впервые за 7 лет есть все вакцины для плановых прививок.

В Украине развивают систему региональных кардиоцентров с современным ангиографическим оборудованием.

Кто такая Ульяна Супрун?

Ульяна Супрун родилась 30 января 1963 в городе Детройт (США) в семье с украинскими корнями. После Второй мировой ее семья эмигрировала в Западную Германию, а затем перебралась в США.

Проживая в США, Супрун посещала украинскую школу и церковь. В 1989 году она получила специальность врача-радиолога в медицинском колледже Мичиганского университета. С 1995 по 1999 годы работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, а с 2000 года занимала должность заместителя главного врача радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья. Впоследствии она стала заместителем директора медицинского центра и работала там до 2009 года.

То есть, сомнений в ее квалификации, как профессионала, не должно возникать. Кроме того, Супрун всегда была сторонником Украины и во время Оранжевой революции Ульяна вместе со своим мужем Марко организовывали митинги в Вашингтоне и Нью-Йорке и встречались с журналистами, конгрессменами и политиками, чтобы объяснить, что же происходит в Украине.

В 2012 году супруги Супрун решили отказаться от прибыльного бизнеса, продать дом и уехать путешествовать, что и привело их в Украину в 2013 году, когда началась Революция достоинства. Марк занимался переводом для западных журналистов, а Ульяна работала в медпункте на площади.

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В 2015 году она стала внештатным консультантом Комитета по вопросам здравоохранения, а в июле того же года супруги Супрун получили украинское гражданство. Через год, по предложению премьер-министра Владимира Гройсмана, президент Петр Порошенко сделал Ульяну Супрун заместителем министра здравоохранения, а с 1 августа она начала исполнение обязанностей министра здравоохранения.

Проблемы предшественников

Несмотря на большую критику Супрун на политической арене, многие забывают те скандалы, в которые ввязывались предыдущие министры здравоохранения за годы независимой Украины.

Так, министр здравоохранения времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева неоднократно подвергалась критике за свою некомпетентность, качество предлагаемой медицинской реформы. Кроме того, ее финансовое благополучие резко возросло после того, как она получила должность министра здравоохранения, а близкие из окружения семьи Богатыревой получали тендеры на поставку сомнительных вакцин.

Во время ее деятельности значительного улучшения в сфере здравоохранения не наблюдалось. То есть, система здравоохранения оставалась на страшном уровне и почти не развивалась.

Действительно, сейчас Супрун не пытается оживить систему здравоохранения в Украине. Ее пытаются построить заново, чтобы она стала настоящим примером не только для стран-соседей, но и для всей Европы, а не продолжением необоснованных методов лечения и мифов советской медицины.

К слову, в 2019 году медреформа в Украине продолжит свое действие и коснется семейных врачей, платных услуг и оформления медицинских карт.

Фото: Ульяна Супрун



Владислав Бомбела