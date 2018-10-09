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Хоть тушкой, хоть чучелом! Геращенко о попытках Ягланда вернуть РФ в ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть Россию в ПАСЕ, без выполнения ею резолюций Ассамблеи.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

– Украинской делегации удалось вывести из себя Генсека СЕ Янгланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи, – рассказала Геращенко.

В частности, написала нардеп, представители украинской делегации, напомнили в свои выступлениях, о политзаключенных Кремля, о “Сенцове, которого угрожают кормить принудительно, о всех незаконно удерживаемых”.

Кроме того, украинцы в своих выступлениях напомнили о невыполненных Россией резолюции о МН17, “и других преступлениях Кремля”.

– И здесь Генсек Янгланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его …. попросило руководство ПАСЕ, – сообщила Геращенко.

Она добавила, что выступление Янгланд имело совершенно противоположный эффект. По ее словам, британские консерваторы выступили на счет процедуры ведения дебатов и заявили, “что не позволят Янгланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на дебаты и вообще против шантажа и давления”.

Читайте: Возвращение России в ПАСЕ: Украина готовит демарш

К слову,  Факты ICTV писали, есть ли у России возможность вернуться, к чему это приведет в ПАСЕ и чем грозит Украине.

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