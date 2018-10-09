Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.

Про це у Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко.

– Українській делегацій таки вдалося вивести з себе Генсека РЄ Янгланда, який поставив собі мету: до закінчення свого президентства хоч тушкою, хоч чучелом повернути Росію в ПАРЄ, без всякого виконання нею резолюцій Асамблеї, — розповіла Геращенко.

Зокрема, написала нардеп, представники української делегації, нагадали у свої виступах, про політв‘язнів Кремля, про “Сенцова, якого погрожують годувати примусово, про всіх незаконно утримуваних”.

Крім того, українці у своїх виступах нагадали про невиконані Росією резолюції, про МН17, “і інші злочини Кремля”.

– Й тут Генсек Янгланд таки зірвався. Він взяв слово, побіг на трибуну й почав виправдовуватися, що, мовляв, він писав висновок до цієї злощасної резолюції , яку обговорює зала, не з власної ініціативи, а бо його…. попросило керівництво ПАРЄ, — повідомила Геращенко.

Вона додала, що виступ Янгланда мав абсолютно протилежний ефект. За її словами, британські консерватори виступили з приводу процедури ведення дебатів і заявили, “що не дозволять Янгланду втручатися в голосування, тиснути на Асамблею, впливати на хід голосування й на дебати і взагалі проти шантажу і тиску”.

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До речі, Факти ICTV писали, чи є у Росії можливість повернутись, до чого це призведе у ПАРЄ та як загрожує Україні.