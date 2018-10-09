PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Хоч тушкою, хоч опудалом! Геращенко про спроби Ягланда повернути РФ у ПАРЄ/

Хоч тушкою, хоч опудалом! Геращенко про спроби Ягланда повернути РФ у ПАРЄ

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд намагається повернути Росію в ПАРЄ, без виконання нею резолюцій Асамблеї.

Про це у Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко.

– Українській делегацій таки вдалося вивести з себе Генсека РЄ Янгланда, який поставив собі мету: до закінчення свого президентства хоч тушкою, хоч чучелом повернути Росію в ПАРЄ, без всякого виконання нею резолюцій Асамблеї, — розповіла Геращенко.

Зокрема, написала нардеп, представники української делегації, нагадали у свої виступах, про політв‘язнів Кремля, про “Сенцова, якого погрожують годувати примусово, про всіх незаконно утримуваних”.

Крім того, українці у своїх виступах нагадали про невиконані Росією резолюції, про МН17, “і інші злочини Кремля”.

– Й тут Генсек Янгланд таки зірвався. Він взяв слово, побіг на трибуну й почав виправдовуватися, що, мовляв, він писав висновок до цієї злощасної резолюції , яку обговорює зала, не з власної ініціативи, а бо його…. попросило керівництво ПАРЄ, — повідомила Геращенко.

Вона додала, що виступ Янгланда мав абсолютно протилежний ефект. За її словами, британські консерватори виступили з приводу процедури ведення дебатів і заявили, “що не дозволять Янгланду втручатися в голосування, тиснути на Асамблею, впливати на хід голосування й на дебати і взагалі проти шантажу і тиску”.

Читайте: Повернення Росії в ПАРЄ: Україна готує демарш

До речі, Факти ICTV писали, чи є у Росії можливість повернутись, до чого це призведе у ПАРЄ та як загрожує Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ
Росія не повернеться у ПАРЄ! В Асамблеї відмовилися голосувати за скасування санкцій
ПАРЄ
Чи варто Україні боятись повернення Росії в ПАРЄ?
Ніякого “прощення” – у ПАРЄ підтримали пропозиції України до резолюції щодо РФ
Росія зазнала шалених поразок у ПАРЄ – Логвинський
Вирішальне голосування Ради Європи: чи зможе Росія повернутися в ПАРЄ
Рада перегляне співпрацю з ПАРЄ у разі скасування санкцій з РФ
В ООН прийняли важливе рішення щодо України, незважаючи на опір РФ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка