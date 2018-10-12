По результатам опроса, проведенного в начале октября 2018 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала свои голоса за Юлию Тимошенко (12,3%), Петра Порошенко (8,2%), Владимира Зеленского (8, 1%) или Вадима Рабиновича (7,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия). Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Юрий Бойко – 6,8%, Анатолий Гриценко – 6,7%, Святослав Вакарчук – 5,8%, Олег Ляшко – 5,7%.

Также центр впервые оценил шансы кандидатов, которые, по его мнению, “могут получить меньшее количество голосов, но остаются очень важной частью украинской политики”. К таким политикам институт отнес Андрея Садового, Илью Киву, Александра Шевченко, Андрея Белецкого, Валентина Наливайченко, Виктора Чумака и Юрия Деревянко. В опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.

Что касается парламентских выборов, наибольшее количество голосов могут получить следующие партии: Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (11,2%), Слуга народа Владимира Зеленского (9,2%), Блок Петра Порошенко Солидарность (7,7%), За життя Вадима Рабиновича (7,6%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,2%) и Гражданская позиция Анатолия Гриценко (6,1%). Другие политические партии, в частности, Самопомощь, Свобода, Социалистическая партия Украины, УКРОП и другие, имеют меньшие шансы на прохождение в новый состав парламента.

Результаты исследования приведены в таблицах.

Читайте: В парламент проходят семь партий, главных кандидатов на президентство – четыре – западные социологи

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 28 сентября по 5 октября 2018 года. Общее количество респондентов составило 2032 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.