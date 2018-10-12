За результатами опитування, проведеного на початку жовтня 2018 року, якби президентські вибори відбувалися у найближчу неділю, більша частина опитаних віддала б свої голоси за Юлію Тимошенко (12,3%), Петра Порошенка (8,2%), Володимира Зеленського (8,1%) або Вадима Рабиновича (7,3%).

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому міжнародним центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія). Інші кандидати отримали б меншу підтримку: Юрій Бойко – 6,8%, Анатолій Гриценко – 6,7%, Святослав Вакарчук – 5,8%, Олег Ляшко – 5,7%.

Також центр вперше оцінив шанси кандидатів, які, на його думку, “можуть отримати меншу кількість голосів, але залишаються дуже важливою частиною української політики”. До таких політиків інститут відніс Андрія Садового, Іллю Киву, Олександра Шевченка, Андрія Білецького, Валентина Наливайченка, Віктора Чумака та Юрія Дерев’янка. В опитуванні були вказані прізвища тих політиків, які з найбільшою вірогідністю візьмуть участь у президентських виборах.

Що стосується парламентських виборів, найбільшу кількість голосів можуть отримати наступні партії: Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко (11,2%), Слуга народу Володимира Зеленського (9,2%), Блок Петра Порошенка Солідарність (7,7%), За життя Вадима Рабиновича (7,6%), Опозиційний блок Юрія Бойка (7,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (6,2%) і Громадянська позиція Анатолія Гриценка (6,1%). Інші політичні партії, зокрема, Самопоміч, Свобода, Соціалістична партія України, УКРОП та інші, мають менші шанси на проходження до нового складу парламенту.

Результати дослідження наведені у таблицях.

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Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія) в період з 28 вересня до 5 жовтня 2018 року. Загальна кількість респондентів становила 2032 особи. Метод опитування – прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка – 2,2%.