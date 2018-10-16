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ДТП в Харькове: адвокат просит госпитализировать Зайцеву в больницу

Адвокат обвиняемой в масштабном ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек,  Елены Зайцевой, просит госпитализировать ее подзащитную в больницу.

Причиной госпитализации адвокат называла ежедневные приступы, передает Интерфакс-Украина.

Во вторник, 16 октября, Зайцеву доставили в суд, но не привели в зал, где проходит заседание.

Как заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь, это связано с самочувствием ее подзащитной.

– Начиная с прошлого заседания, с ней происходят ежедневные приступы в виде повышения артериального давления и судорожных явлений во всем теле. Я считаю, что без госпитализации в надлежащее медицинское заведение на 2-3 дня и придания ей надлежащего медицинского лечения мы не сможем продолжить слушание дела, – заявила Козырь.

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Потерпевшие назвали ходатайство адвоката цирком и клоунадой.

По их мнению, если бы обвиняемая действительно имела такое слабое здоровье, она не могла бы получить водительские права.

Судья Виктор Попрас объявил в заседании перерыв.

В суд вызвали скорую помощь для Зайцевой.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева покидала СИЗО 29 раз.

Фото: politeka.

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