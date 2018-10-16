Адвокат обвинуваченої у масштабній ДТП в Харкові, в результаті якої загинули 6 осіб, Олени Зайцевої, просить госпіталізувати її підзахисну в лікарню.

Причиною госпіталізації адвокат назвала щоденні напади, передає Інтерфакс-Україна.

У вівторок, 16 жовтня, Зайцеву доставили до суду, але не привели в зал, де проходить засідання.

Як заявила адвокат Зайцевої Юлія Козир, це пов’язано з самопочуттям її підзахисної.

– Починаючи з минулого засідання, з нею відбуваються щоденні напади у вигляді підвищення артеріального тиску і судомних явищ у всьому тілі. Я вважаю, що без госпіталізації в належний медичний заклад на 2-3 дні і надання їй належного медичного лікування ми не зможемо продовжити слухання справи, – заявила Козир.

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Потерпілі назвали клопотання адвоката цирком та клоунадою.

На їхню думку, якщо б вона дійсно мала таке слабке здоров’я, вона не могла б отримати водійські права.

Суддя Віктор Попрас оголосив у засіданні перерву.

До суду викликали швидку допомогу для Зайцевої.

Раніше повідомлялося, що підозрювана в смертельній ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева залишала СІЗО 29 разів.

Фото: politeka.