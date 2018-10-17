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В Киев из Запорожья приехал в гости 300-й миллионер Лото-Забава

Партнёрский материал

Удача продолжает улыбаться украинцам. Екатерина Билодид из Запорожья стала уже трехсотым миллионером Лото-Забава.

Впервые в истории лотереи ведущие Анатолий Гнатюк и Лариса Руснак лично приехали поздравить юбилейную победительницу и пригласить ее посетить Киев, передает 24 канал.

Екатерина Билодид – социальный работник. Уже 10 лет она находит семьи для детей-сирот. Однако с мужем и дочкой живут от зарплаты до зарплаты. Играть в Лото-Забава начала еще 7 лет назад. Говорит, что покупала билеты регулярно, однако ни разу ничего не выигрывала. Поэтому потеряла веру и в течение четырех лет даже не вспоминала о лотерее. Но в этот раз почувствовала – удача обязательно ей улыбнется.

– Было какое-то внутреннее предчувствие, что нужно купить билет. Я прислушалась к себе, купила только один лотерейный билет и, как оказалось, он был выигрышным. Я очень благодарна судьбе, что она мне подарила такой шанс и буду стараться использовать деньги с умом, – рассказала 300-й миллионер Лото-Забава Екатерина Билодид.

Вместе с мужем Дмитрием Екатерину пригласили в студию, а также подарили программу “Два дня из жизни миллионера” от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л., которая предусматривает множество развлечений. Счастливчики передвигались по столице на белоснежном лимузине, посетили рестораны и спа-салон, пообщались с ведущими лотереи во время бранча, приняли участие в профессиональной фотосессии. Но на этом развлечения не заканчивались.

– Больше всего понравилась экскурсия по Межигорью. Во первых, там природа очень красивая, все так красиво сделано, олени бегают, – сказал муж победительницы Лото-Забава Дмитрий Щербак.

Изюминкой программы стал мастер-класс по экстремальному вождению квадроциклов.

– Было сначала очень сложно, необычно, боялась куда-то врезаться. Но со временем все получилось, я даже начала какие-то финты делать немножко, – поделилась 300-й миллионер Лото-Забава Екатерина Билодид.

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Семья Билодеид планирует покупать билеты и в дальнейшем. Кстати, в тот же день, когда они получили свой чек на 1 млн грн, на украинской фабрике миллионеров Лото -Забава появился очередной богач, уже 306-й за всю историю этой лотереи.

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