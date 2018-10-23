Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует хищение $20 млн из государственного банка, организованное народным депутатом.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Исполнителями преступления были родственники и бизнес-партнеры нардепа.

Вероятные участники хищения злоупотребляли служебным положением, подделывали документы и использовали их при пособничестве чиновников банка, которые также злоупотребляли служебным положением.

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– Сейчас в причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек, – говорят в САП.

Правоохранители не называют имя депутата и не уточняют, о каком банке идет речь.

Напомним, в октябре НАБУ провело обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины. Его подозревают в незаконном обогащении.

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