Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує розкрадання $20 млн з державного банку, організоване народним депутатом.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Виконавцями злочину були родичі та бізнес-партнери нардепа.

Ймовірні учасники розкрадання зловживали службовим становищем, підробляли документи і використовували їх при пособництві чиновників банку, які зловживали службовим становищем.

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– Зараз у причетності до скоєних протиправних діянь підозрюються більше десятка осіб, – кажуть у САП.

Правоохоронці не називають ім’я депутата і не уточнюють, про який банк йде мова.

Нагадаємо, в жовтні НАБУ провело обшуки у одного з суддів Вищого господарського суду України. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Фото: dreamstime.