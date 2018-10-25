Укрзализныця планирует запустить новые поезда в направлении стран Евросоюза и увеличить количество поездов по популярным направлениям.

Железная дорога имеет существенные преимущества по сравнению с другими видами транспорта в сообщении с ЕС, заявил в интервью Европейской правде менеджер Укрзализныци Александр Красноштан.

– Если человек едет надолго, важным фактором является багаж. Мы предоставляем возможность перевозки ручной клади весом до 36 кг бесплатно. Говорят, что лоукост дешевле, но это если покупать билет за полгода. Я недавно летал в Берлин, билет Wizzair стоил 4,5 тыс. грн в один конец, а поезд был бы вдвое дешевле. Берлин мы тоже рассматриваем, думаю, в 2019 году Киев – Берлин запустим, – рассказал он.

По его словам, на данный момент самое популярное международное сообщение – Киев-Перемышль, поэтому увеличили количество поездов.

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Также популярное направление Киев-Варшава. Красноштан подчеркнул, что год назад поезда состояли из трех вагонов и курсировали с 50% заполненностью, а сейчас это по пять вагонов с заполненной около 90%.

– Среди наиболее популярных направлений – Перемышль, Кошице, Варшава, Рига. Вена очень хорошо продается. В 2017 году мы изменили акцент. До 2017 года Россия была лидером, сейчас – ЕС, – рассказал Красноштан.

Недавно Укрзализныця показала модернизированные вагоны.