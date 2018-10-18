Укрзализныця с начала года отремонтировала 46 пассажирских вагонов, которые отличаются корпоративными цветами.

– Тестируем новую ливрею для пассажирских вагонов. Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и те, что уже строят для железной дороги на заводах, – сообщил исполняющий обязанности председателя Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, такие вагоны будут видны сразу – это не только покраска в корпоративные цвета.

– Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше, – отметил Кравцов.

Он также рассказал, что к декабрю планируют восстановить еще 53.

– А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода, – добавил он.







Новые купе и регулятор температуры – Укрзализныця показала модернизированные вагоны / 4 фотографии

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К слову, правительство Украины хочет реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь в Киеве в декабре 2018 года.

Фото: Євген Кравцов