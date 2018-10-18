PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Новые купе и регулятор температуры - Укрзализныця показала модернизированные вагоны/

Новые купе и регулятор температуры – Укрзализныця показала модернизированные вагоны

Укрзализныця с начала года отремонтировала 46 пассажирских вагонов, которые отличаются корпоративными цветами.

Вагони Укралізниці

– Тестируем новую ливрею для пассажирских вагонов. Так будем их красить после капитально-восстановительного ремонта и те, что уже строят для железной дороги на заводах, – сообщил исполняющий обязанности председателя Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

По его словам, такие вагоны будут видны сразу – это не только покраска в корпоративные цвета.

– Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше, – отметил Кравцов.

Он также рассказал, что к декабрю планируют восстановить еще 53.

– А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода, – добавил он.

image image image image
Новые купе и регулятор температуры – Укрзализныця показала модернизированные вагоны / 4 фотографии

Читайте: Укрзализныця хочет включить Wi-Fi в стоимость билета

К слову, правительство Украины хочет реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь в Киеве в декабре 2018 года.

ФотоЄвген Кравцов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман поручил проверить новые ставки УЗ за вагоны для аграриев
Напад на електричку під Києвом
Нападение на электричку под Киевом. Вандалы разбили окна и вырвали сиденья
Как купить дефицитный билет – новая функция в системе Укрзализныци
Потяг
Назначены 7 дополнительных поездов ко Дню защитника: направления и даты
Что изменится с 1 октября 2018: призыв, зарплаты и подорожания
Поезд Четыре столицы: цена, график и какой комфорт в вагонах
Укрзализныця сменила логотип
Рейковий автобус до аеропорту Бориспіль
Укрзализныця запустит 5 рельсовых автобусов в аэропорт Борисполь
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка