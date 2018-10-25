Укрзалізниця планує запустити нові потяги у напрямку країн Євросоюзу та збільшити кількість поїздів за популярними напрямками.

Залізниця має суттєві переваги порівняно з іншими видами транспорту в сполученні з ЄС, заявив в інтерв’ю Європейській правді менеджер Укрзалізниці Олександр Красноштан.

– Якщо людина їде надовго, важливим фактором є багаж. Ми надаємо можливість перевезення ручної поклажі масою до 36 кг безкоштовно. Кажуть, що лоукост дешевше, але це якщо купувати квиток за півроку. Я нещодавно літав у Берлін, квиток Wizzair коштував 4,5 тис. грн в один кінець, а поїзд був би удвічі дешевший. Берлін ми теж розглядаємо, думаю, у 2019 році Київ – Берлін запустимо, – розповів він.

За його словами, на даний момент найпопулярніше міжнародне сполучення – Київ-Перемишль, тому збільшили кількість поїздів.

Читайте: Укрзалізниця хоче включити Wi-Fi у вартість квитка

Також популярний напрям Київ-Варшава. Красноштан підкреслив, що рік тому поїзди складалися з трьох вагонів і курсували з 50% заполненностью, а зараз це по п’ять вагонів із заповненою близько 90%.

– Серед найбільш популярних напрямів – Перемишль, Кошице, Варшава, Рига. Відень дуже добре продається. У 2017 році ми змінили акцент. До 2017 року Росія була лідером, зараз – ЄС, – розповів Красноштан.

Нещодавно Укрзалізниця показала модернізовані вагони.