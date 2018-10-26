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Ситуация на Азове: сколько потеряли украинские порты

Из-за действий России в Азовском море украинские порты понесли убытки более чем 1 миллиард гривен.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

По его словам, из-за действий России на Азовском море Мариупольский порт был вынужден перейти на 4-дневную рабочую неделю.

– Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около $15-50 тыс. в сутки.

Среднее время задержки достигает более 30 часов. И это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы, – объяснил Омелян.

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Напомним, вчера Европарламент утвердил резолюцию об усилении санкций против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Фото: Vladimir Glinskiy/Dreamstime

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