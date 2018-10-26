PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Ситуація на Азові: скільки втратили українські порти/

Ситуація на Азові: скільки втратили українські порти

Через дії Росії в Азовському морі українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень.

Про це заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, передає Радіо Свобода.

За його словами, через дії Росії на Азовському морі Маріупольський порт був змушений перейти на 4-денний робочий тиждень.

– Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько $15-50 тис. на добу.

Середній час затримки досягає понад 30 годин. І це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи, – пояснив Омелян.

Читайте: Два зайшли, один – на підході: в Азов перекинуто нові кораблі РФ

Нагадаємо, вчора Європарламент затвердив резолюцію про посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації в Азовському морі.

Фото: Vladimir Glinskiy/Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Два зайшли, один – на підході: в Азов перекинуто нові кораблі РФ
Загострення на Азові: ЄС посилив санкції проти РФ
Військовий корабель
У США розповіли, як Україна повинна відповісти на агресію в Азовському морі
Росія стягнула в Азовське море понад 120 кораблів і катерів
Ми займаємося цією проблемою – Столтенберг про агресію РФ в Азовському морі
НАТО розробляє нову техніку для протидії субмаринам РФ
Європарламент
Агресія РФ на Азові: Європарламент готує жорстку відповідь
Навколо Києва збудують 5 великих розв’язок
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка