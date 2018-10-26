Через дії Росії в Азовському морі українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень.

Про це заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, передає Радіо Свобода.

За його словами, через дії Росії на Азовському морі Маріупольський порт був змушений перейти на 4-денний робочий тиждень.

– Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько $15-50 тис. на добу.

Середній час затримки досягає понад 30 годин. І це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи, – пояснив Омелян.

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Нагадаємо, вчора Європарламент затвердив резолюцію про посилення санкцій проти РФ у разі загострення ситуації в Азовському морі.

Фото: Vladimir Glinskiy/Dreamstime