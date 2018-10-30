Оболонський районний суд Києва оголосив про завершення судових дебатів у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На засіданні у вівторок його адвокат Олександр Байдик продовжив свій виступ, але через півтори години суд припинив його виступ, аргументувавши це тим, що адвокат зловживає своїм часом, повторно цитує свідчення свідків та детально зупинявся на обставинах, які не мають відношення до даного справі.

Суд оголосив про завершення дебатів і ще надав адвокату Олександру Горошинскому час для реєстрації в реєстрі іноземних адвокатів Російської Федерації, щоб він міг бути присутнім при виступі Януковича в суді в режимі відеоконференції з останнім словом.

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– Суд вважає, що 19 Листопада є саме тим розумним терміном, за який ви можете або зареєструватися, або не зареєструватися. Якщо з тих чи інших причин суд не зможе почути Віктора Януковича, він не скористається своїм правом, то відповідно до вимог КПК у суду виникає обов’язок і право вийти в дорадчу кімнату для ухвалення остаточного рішення по справі, – підкреслив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Він зазначив, що ця дата є остаточною для виступу Януковича в Оболонському суді з останнім словом.

Нагадаємо, 22 жовтня адвокат заявив, що Янукович прийде в суд особисто, щоб сказати останнє слово.

Фото: Геннадій Черкасов.