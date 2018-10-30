PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Порошенко посетит Париж в день встречи Путина и Трампа/

Порошенко посетит Париж в день встречи Путина и Трампа

Петра Порошенко пригласили принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко отправится с рабочим визитом в Париж (Франция) 11 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

По данным АПУ, в этот день в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко 100-летию завершения Первой мировой войны.

– Президент Украины получил приглашение от Президента Франции (Эммануэля Макрона. – Ред.) принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября. Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж, – сообщили в АПУ.

Читайте: Меркель едет в Украину: что известно о железной леди Германии и целях ее визита

Напомним, в эти дни в Париже также должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ангела Меркель
Меркель едет в Украину: что известно о железной леди Германии и целях ее визита
Символ перестройки армии – Порошенко о новом питании ВСУ
В Украине почтили память жертв расстрелов в урочище Сандармох
Петро Порошенко
Порошенко: Граница между Украиной и Беларусью – линия мира и дружбы
Лукашенко – Порошенко: Нужно прекратить войну! Мы к вашим услугам
Встреча лицом к лицу: о чем договорились Порошенко и Лукашенко
Меркель едет в Киев – названа дата
Президенти України
Прекращение агрессии РФ и мир – Порошенко встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка