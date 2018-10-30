Петра Порошенко пригласили принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко отправится с рабочим визитом в Париж (Франция) 11 ноября.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

По данным АПУ, в этот день в Париже состоятся мероприятия, приуроченные ко 100-летию завершения Первой мировой войны.

– Президент Украины получил приглашение от Президента Франции (Эммануэля Макрона. – Ред.) принять участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 10-11 ноября. Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж, – сообщили в АПУ.

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Напомним, в эти дни в Париже также должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.