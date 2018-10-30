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Порошенко відвідає Париж у день зустрічі Путіна й Трампа

Петра Порошенка запросили взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни.

Президент України Петро Порошенко поїде з робочим візитом до Парижа (Франція) 11 листопада.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

За даними АПУ, у цей день в Парижі відбудуться заходи, приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.

– Президент України отримав запрошення від президента Франції (Еммануеля Макрона. – Ред.) Взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни, які пройдуть у Парижі 10-11 листопада. Зараз опрацьовуються питання організації візиту глави української держави до Парижа, – повідомили в АПУ.

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Нагадаємо, в ці дні в Парижі також повинна відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

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