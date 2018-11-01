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Что будет с экономикой Украины в 2019 году – прогноз ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития обновил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года до 3,5%.

Об этом отмечается в отчете Региональные экономические перспективы на сайте ЕБРР.

– Банк прогнозирует рост украинской экономики на 3,5% в 2018 году и 3% в 2019 году, по сравнению с 2,5% в 2017 году, – говорится в сообщении.

Так, принятие и внедрение соглашения с МВФ поможет решить потребности в краткосрочной перспективе во внешнем финансировании Украины и поддерживать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла в 2019 году.

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Кроме того, быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период в прошлом году.

Напомним, МВФ согласовал новую программу для Украины на $3,9 млрд.

Фото: Vadym Petrochenko/Dreamstime.com

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