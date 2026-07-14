Премьер-министр Юлия Свириденко пока не приняла предложение о назначении послом Украины в Соединенных Штатах после завершения работы в должности главы правительства. На утро 14 июля она не рассматривает этот вариант для себя.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на три источника из окружения премьера.

Отставка Свириденко: что известно

В то же время неизвестно, означает ли это окончательный отказ от предложения президента Владимира Зеленского.

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Ранее собеседник Суспільного в Офисе президента заявил, что именно необходимостью обновления дипломатического представительства Украины в США объясняли кадровые изменения в правительстве и предстоящую отставку Юлии Свириденко.

После объявления о перезагрузке Кабинета министров премьер лишь отметила, что готова и дальше работать на государственной службе. Со своей стороны, президент сообщил, что предложил ей возглавить одно из ключевых направлений сотрудничества Украины с важным международным партнером, но не уточнил деталей.

Как сообщает Суспільне, 14 июля Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Накануне парламентский Комитет по вопросам государственного строительства поддержал ее отставку – соответствующее решение одобрили 16 народных депутатов.

По словам Юлии Свириденко, президент Зеленский отметил необходимость обновления правительства и усиления отдельных направлений работы. В частности, речь идет о более эффективной реализации социальной и образовательной политики.

По информации трех источников Суспільного в правительстве и Офисе президента, одним из главных претендентов на должность нового премьер-министра является нынешний глава НАК Нафтогаз Сергей Корецкий. Голосование в Верховной Раде по кадровым решениям запланировано на 14:00 14 июля.

Источник : Суспільне

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