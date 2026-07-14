Двое граждан Украины получили ранения во время ракетной атаки Ирана на два нефтяных танкера в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Атака Ирана на танкеры в Ормузском проливе: что известно

По данным Минобороны ОАЭ, иранские крылатые ракеты поразили нефтяные танкеры Mombasa B и Al Bahyah, когда те проходили через южную часть Ормузского пролива в территориальных водах Омана.

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В результате атаки погиб один гражданин Индии, который находился на борту танкера Mombasa B.

Еще восемь членов экипажей получили ранения, среди них шесть граждан Индии и двое граждан Украины. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После попаданий на обоих судах начались пожары, но экипажам удалось взять их под контроль. Оба танкера получили значительные повреждения.

В Объединённых Арабских Эмиратах осудили атаку и заявили, что оставляют за собой право ответить на эту эскалацию.

В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что поразил два “супертанкера-нарушителя”, которые якобы проигнорировали неоднократные предупреждения, отключили навигационные системы и пытались пройти по заминированному маршруту.

Названия судов в заявлении не уточнялись.

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