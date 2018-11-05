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Дело Екатерины Гандзюк полиция передала в СБУ

Национальная полиция завершила следствие относительно исполнителей и организаторов убийства активистки Екатерины Гандзюк и передала дело в Главное следственное управление СБУ.

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Дело Екатерины Гандзюк передали в СБУ, поскольку полиция завершила следствие по 5 обвиняемым в убийстве активистки, а это исполнители и организаторы, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий: допросила 367 свидетелей, назначила 21 экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

Теперь следователи СБУ должны объединить производство и вести досудебное расследование – с момента планирования до фактического окончания.

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Ранее ГПУ отчиталась о расследовании дела Гандзюк. Сообщается, что под арестом находятся 2 человека и еще 3 – под домашним арестом.

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