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СБУ проводить обшуки у проросійській організації у Києві

В СБУ підтвердили проведення обшуків у представників проросійської організації.

СБУ

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що правоохоронці проводять обшуки у представників проросійських громадських організацій, серед яких й мама колишнього народного депутата Олени Бережної, передає прес-служба СБУ.

– СБУ проводить низку обшуків у членів проросійської громадської організації в рамках кримінального провадження ч.1 ст.109 та ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), – сказала Гітлянська.

Вона додала, що обшуки проводять і в приміщенні, яке належить Ірені Кільчицькій. Вона є колишнім заступником екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

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За її словами, приміщення орендується Бережною, а до Кільчицької у СБУ немає питань.

До слова, у поліції завершили слідство стосовно виконавців та організаторів вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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