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В Украине создан офис по развитию малого и среднего бизнеса

В Украине создан офис по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономического развития и торговли Украины при поддержки Forbiz и Европейской делегации.

Офис должен стать ведущим органом, который будет заниматься развитием МСБ в Украине и двигателем конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на государственном уровне, передает Анна Петрова на своей страничке в Facebook.

Главной целью офиса является разработка целевых программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также создание возможностей для улучшения предпринимательских навыков, облегчение доступа к финансированию и развитие сети инфраструктуры поддержки МСБ.

Основные планы работы офиса:

  • запуск сети центров поддержки предпринимательства на региональном и местном уровнях на базе ЦНАП. Они будут предоставлять бесплатные информационные и консультационные услуги, ответы на вопросы и будут собирать проблематику;
  • введение механизма частичного гарантирования кредитов;
  • создание Государственного информационного портала для малого и среднего бизнеса, который обеспечит доступ к интегрированной информации об имеющихся программы финансовой и учебной поддержки;
  • создание информационного справочника для предпринимателей, содержащий подробные инструкции о начале и ведения собственного дела, получения финансирования, создание бизнес-модели, выполнение регуляторных требования государства и т.д;
  • создание обучающей Программы с финансовой поддержкой стартапов в рамках подготовки Национальной программы развития предпринимательства.
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Сегодня в офисе работают 9 экспертов. Один из них – Анна Петрова, основательница Startup Ukraine, участница проекта Новые лидеры. В офисе развития малого и среднего бизнеса Анна занимает должность руководителя сектора популяризации предпринимательства и программ поддержки для МСБ.

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