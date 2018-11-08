В поселке Азовское Джанкойского района российские силовики в масках сегодня утром провели обыски в доме крымского татарина Аблялима Аблямитова.

Самого Аблямитова и его беременную супругу оккупанты увезли в Симферополь, сейчас они находятся в здании ФСБ, сообщает Радио Свобода.

В обысках принимали участие примерно два десятка силовиков, котрые приехали на трех автомобилях.

Они осмотрели все помещения в доме, а также постройки во дворе.

Во время обысков в доме были пять человек, в том числе ребенок.

При этом отцу задержанного, у которого астма, вызывали скорую.

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К слову, оккупационные власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).

Фото: Крымская солидарность