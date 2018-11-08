В поселке Азовское Джанкойского района российские силовики в масках сегодня утром провели обыски в доме крымского татарина Аблялима Аблямитова.
Самого Аблямитова и его беременную супругу оккупанты увезли в Симферополь, сейчас они находятся в здании ФСБ, сообщает Радио Свобода.
В обысках принимали участие примерно два десятка силовиков, котрые приехали на трех автомобилях.
Они осмотрели все помещения в доме, а также постройки во дворе.
Во время обысков в доме были пять человек, в том числе ребенок.
При этом отцу задержанного, у которого астма, вызывали скорую.
Читайте: Гаага требует от РФ объяснить невыполнение вердикта по Меджлису
К слову, оккупационные власти Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).
Фото: Крымская солидарность