У селищі Азовське Джанкойського району російські силовики в масках сьогодні вранці провели обшуки в будинку кримського татарина Абляліма Аблямітова.
Самого Аблямітова і його вагітну дружину окупанти відвезли до Сімферополя, нарізі вони знаходяться у будівлі ФСБ, повідомляє Радіо Свобода.
В обшуках брали участь приблизно два десятки силовиків, котрі приїхали на трьох автомобілях.
Вони оглянули всі приміщення у будинку, а також споруди у дворі.
Під час обшуків у будинку були п’ять осіб, в тому числі дитина.
При цьому батькові затриманого, у якого астма, викликали швидку.
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До слова, окупаційна влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).
Фото: Крымская солидарность