PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ФСБ після обшуків затримала кримського татарина і його вагітну дружину/

ФСБ після обшуків затримала кримського татарина і його вагітну дружину

У селищі Азовське Джанкойського району російські силовики в масках сьогодні вранці провели обшуки в будинку кримського татарина Абляліма Аблямітова.

Обшуки ФСБ у кримських татар

Самого Аблямітова і його вагітну дружину окупанти відвезли до Сімферополя, нарізі вони знаходяться у будівлі ФСБ, повідомляє Радіо Свобода.

В обшуках брали участь приблизно два десятки силовиків, котрі приїхали на трьох автомобілях.

Вони оглянули всі приміщення у будинку, а також споруди у дворі.

Під час обшуків у будинку були п’ять осіб, в тому числі дитина.

При цьому батькові затриманого, у якого астма, викликали швидку.

Читайте: Гаага вимагає від РФ пояснити невиконання вердикту по Меджлісу

До слова, окупаційна влада Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

Фото: Крымская солидарность

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Агресія Росії: Україна та країни Європи змінюють захист кордонів
Це він дозволив: Трамп знайшов винного в анексії Криму
Росія в Криму
РФ з Криму загрожує всій Європі: як захиститися
Суд
Екс-глава Апеляційного суду Криму заарештований
У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму
Чорне море
У Криму випустили з СІЗО моряків затриманого українського судна
Забув як долар виглядає. Підсумки курортного сезону в окупованому Криму
Вибух у будівлі ФСБ був самопідривом – деталі та фото підозрюваного
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка