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Гройсман озвучил курс доллара на 2019 год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман  считает реальным курс гривны к доллару на 2019 год на уровне 29,4 грн.

Об этом Владимир Гройсман заявил в интервью Укринформу.

Премьер-министр назвал абсолютно реальным курс доллара в 29,4 грн.

Читайте: Что с долларом в Украине: курс в обменниках и новый прогноз инфляции

– Именно поэтому он и заложен в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого, – отметил Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали, що у Украины есть шанс встретить 2019 год в условиях стабильности на валютном рынке, в том случае, если будет выделен новый транш по кредитной программе МВФ.

Фото: volodymyrgroysman

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