Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает реальным курс гривны к доллару на 2019 год на уровне 29,4 грн.
Об этом Владимир Гройсман заявил в интервью Укринформу.
Премьер-министр назвал абсолютно реальным курс доллара в 29,4 грн.
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– Именно поэтому он и заложен в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого, – отметил Гройсман.
Ранее Факты ICTV писали, що у Украины есть шанс встретить 2019 год в условиях стабильности на валютном рынке, в том случае, если будет выделен новый транш по кредитной программе МВФ.
Фото: volodymyrgroysman
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