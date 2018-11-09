Володимир Гройсман висловив невдоволення роботою Державної архітектурно-будівельної інспекції і зауважив, що керівнику потрібно більш наполегливо працювати над наведенням порядку.

Про це прем’єр-міністр України заявив сьогодні під час Години Уряду в парламенті, відповідаючи на питання народного депутата Володимира Ар’єва щодо корупційних зловживань у ДАБІ.

Одночасно прем’єр нагадав, що урядом приймаються реформаторські зусилля у сфері будіндустрії. Зокрема з 1 вересня Кабінет міністрів схвалив нові архітектурно-будівельні норми, котрі, за словами Володимира Гройсмана “дозволяють працювати і будувати, уникаючи зайвої бюрократії”.

Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) з травня 2015 року очолює Олексій Кудрявцев, колишній депутат партії Батьківщина у місцевій раді Бориспільського району Київської області.

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На цьому тижні низка ЗМІ повідомила про намір Кудрявцева балотуватися від партії Батьківщина до парламенту по одному з мажоритарних округів Київської області, що охоплює територію Бориспільського району.

Сам Олексій Кудрявцев офіційно заперечує свої звязки з Юлією Тимошенко та партією Батьківщина.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман хоче розширити повноваження українського прем’єра.