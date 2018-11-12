Чем украинцев привлекает работа в Польше и Чехии и почему они готовы покинуть родную землю ради труда за рубежом? Ответы на эти вопросы искали Факты ICTV.

Ежемесячно в поисках лучшей жизни Украину покидают более 100 тыс. граждан.

Только в 2017 году из страны выехало около миллиона украинцев.

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По словам главы МИД Украины Павла Климкина, ежемесячно Украину покидает более 100 тыс. граждан.

То есть, каждые 30 секунд один украинец выезжает на заработки.

По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей работают более 3 млн украинцев.

– Нам государственная пограничная миграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находятся за рубежом, по их данным, фактически работают. Это 3 млн 200 тыс. человек, – отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Он добавил, что миграция украинцев крайне неоднородна. Немало работников выезжают исключительно на сезонную работу и возвращаются на родину через несколько месяцев.

Такие волны сезонных работников постоянно сменяют друг друга.

Почему украинцы готовы ехать работать за границу? Какие условия труда ждут их за пределами Родины?

А главное – совпадают ли их ожидания с реальностью?

Куда едут чаще всего

По данным НБУ, в 2017 году украинцы чаще всего выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию.

Трудовая миграция в Польшу существенно выросла на фоне растущей экономики страны, упрощения правил трудоустройства, а также предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев с картой поляка.

В то же время поток трудовых мигрантов в Россию за последнее десятилетие сократился почти вдвое.

Среди трудовых мигрантов преобладают мужчины (70%) и лица, имеющие профессионально-техническое и полное среднее образование (64%).

Средняя зарплата одного трудового мигранта составляла $722.

Для сравнения, в сентябре 2018 года средняя номинальная заработная плата в Украине составила 9402 гривен (около $330).

Почему люди уезжают

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в сентябре 2017 года, 64% украинцев думают об эмиграции в надежде получить лучшие условия для жизни.

Другие хотят переехать в другую страну из-за отсутствия достойной работы в Украине и ради лучшего будущего для детей.

Основная мотивация в желании работать за границей для 72% украинцев – высокий уровень зарплаты в других странах.

Лучшие условия труда, желание заработать на жилье, реализацию как профессионалов, высокое качество социальной защиты упоминают от 16 до 20% опрошенных.

В то же время 7% хотят открыть собственное дело и получить опыт работы в международных компаниях.

Интересно, что молодежь больше других хочет получить работу, чтобы реализоваться как специалист и получить опыт в международных компаниях, а люди постарше – ради лучшей социальной защиты за рубежом.

Кстати, те, кто только желает работать за границей, чаще хочет получить работу в других странах из-за уровня зарплаты.

Зато те, кто уже работал за границей, указывают причиной лучшие условия труда.











Украинские заробитчане: кто и зачем едет работать за границу / 6 фотографий

Кем работать

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 93% украинских заробитчан заняты в сфере физического труда.

43% украинцев, которые хотя бы один раз за последние 5 лет работали за рубежом, были связаны со сферой строительства и ремонта.

23% украинцев были заняты в сельском хозяйстве, около 10% – в сфере услуг (уход за детьми и людьми пожилого возраста).

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, такая ситуация складывается из-за того, что украинцы в своем большинстве не знают иностранных языков.

Кроме того, существует нешуточная конкуренция с местными жителями, которые также хотят получать лучшие условия труда.

По данным служб занятости Польши, в 2017 году почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали заявления на трудоустройство по таким видам деятельности: строительство, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь.

Читайте: В поисках лучшей жизни: куда едут и чем занимаются украинцы за рубежом Работа за границей: как собираются возвращать украинцев Украинцы в Польше: кем работают, где живут и сколько присылают родным (ИНФОГРАФИКА)

Кстати, специалисты по подбору персонала убеждены, что работать в Украине значительно выгоднее, чем ехать на заработки.

Работа в Украине имеет ряд преимуществ перед той же Польшей.

Как бывает на самом деле

О том, как украинцы обустраиваются за рубежом, мы расспросили у Марии. Девушка уже 2 года живет и работает в Польше.

Дальше – прямая речь.

У нас с мужем никогда не было цели заработать деньги. Нам бы и здесь (в Украине. – Ред.) cиделось неплохо. Но я всегда хотела жить заграницей. А самый простой способ остаться там жить – найти работу.

Сначала в Польшу поехал муж. Через два месяца я сделала документы и поехала к нему.

Первую работу искала через знакомых в Украине. Так и попала на первый “развод”.

Ехала работать на склад мебели, где нужно было делать этикетки для экспорта. На самом деле попала на обычную пилораму.

Через два дня я оттуда ушла. В последующие разы искала работу через интернет.

Проблем с документами обычно не было. Тебе дают приглашение, с которым ты можешь найти любую работу.

Приглашение – обязательное основание для получения рабочей визы. Его можно запросить у работодателя или оформить через фирму-посредника.

Это приглашение – бесплатное. По приезду в Польшу ты платишь в “центр занятости” 30 злотых за его получение.

Берешь приглашение, обязательно покупаешь медицинскую страховку. Согласно правилам нахождения в стране, она является одним из основных документов.

Цены разные – зависят от количества дней и программы страхования. Самая дешевая стартует от 250 грн.

На основе приглашения заполняешь анкету для получения рабочей визы, привозишь в визовый центр документы (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, ИНН и фото 3,5х4,5).

Кстати, работу все тоже ищут по-разному. Кто-то делает приглашение под конкретную работу и едет в Польшу уже на готовое место. Есть те, кто делает приглашение, оформляет визу и ищет работу уже в Польше.

К примеру, через фирму-посредника получить приглашение на пол года можно за 2 тыс. грн, на сезонные работы (9 месяцев) – $200, а приглашение на год обойдется в $300.

Как по мне, на месте найти работу проще. Там уже есть знакомые, плюс можно мониторить различные местные объявления.

Обычно при поиске работы за рубежом люди ведутся на количество часов. Им кажется, чем больше рабочих часов получится отработать, тем больше будет заработок.

На самом деле в местах, где заманивают количеством часов, обычно наплыв людей. А чем больше людей, тем хуже условия труда. Мы уже заметили, что там, где больше украинцев, условия работы и оплата значительно хуже.

У нас было по-другому: мы понимали, что хотим в Польше остаться, поэтому искали работу, которая нравится, снимали жилье и жили в свое удовольствие.

Например, пока я искала то, что мне действительно нравится, сменила четыре работы.

Наибольшей сложностью в Польше стал язык. Оказалось, что английский здесь мало кто знает. И порой проще найти украинца, чем того, кто ответит тебе на английском.

Сейчас я работаю на заводе со стекловатой. У меня 8-часовой рабочий день, 21 рабочий день в месяц. Плюс – стажировка в лаборатории.

Занимаюсь контролем качества: проверяю, насколько панели соответствуют определенным критериям (параметры, размер, цвет и т.д.).

Правда мне повезло, я работаю по специальности. После магистратуры свой украинский диплом перевела на польский, заверив его нотариусом.

На предприятии очень серьезные правила безопасности. Здесь нельзя выходить за определенные ограничительные линии, везде напичканы камеры, а вход на работу – только по пропускам.

Более того, тебя никогда не допустят к работе без медосмотра.

У меня была ситуация, когда медосмотр закончился, а я его об этом забыла. Пришла на работу – меня не пустили.

Так вот, пока я его не прошла и не подписала все необходимые бумаги у начальника, работать не смогла. На это ушло 2-3 дня.

Кроме того, у нас полный соцпакет – отпуск, больничный, дополнительные выходные, двойная оплата за работу в выходной.

При необходимости можно задержаться или прийти на 4 часа раньше. Но 4 часа – это максимум, больше запрещено законом.

У меня зарплата 2800 злотых (около $735). Если рабочих дней в месяце было меньше, могу получить на несколько сотен злотых меньше.

Муж работает водителем погрузчика на машине и получает немного больше – 3200 злотых (около $840).

Этих денег нам в Польше хватает с головой. Мы снимаем квартиру, заправляем машину, не экономим на еде, катаемся на различные фестивали и даже отправляем какую-то сумму домой.

Мы живем в арендованной квартире. Плата за коммунальные услуги у нас фиксированная.

И летом, и зимой мы платим 800 злотых за саму аренду + около 500 злотых за коммуналку. В целом получается 1300 злотых (около $340).

Кроме этого я дополнительно оплачиваю интернет (50 злотых в месяц – около $13) и контрактную связь (60 злотых на двоих – около $15).

Но такие оптимистические условия далеко не у всех. На моей памяти есть истории, когда знакомые работали в 12 или 16-часовую смену и без выходных.

К примеру, подруга работала на заводе в Польше по 12 часов в сутки с 20-минутным перерывом. За это время нужно было успеть пообедать, сходить в туалет и отдохнуть.

Конечно, таким людям некуда и некогда тратить деньги, поэтому домой они возвращаются с немалыми заработками.

Правда уже здесь, в Украине, подруге пришлось потратить больше – нечеловеческие условия труда вылились серьезными проблемами со здоровьем.

Нарушенный график работы-отдыха, а вместе с ним и питания, принес язву желудка.

Поэтому важно осознавать серьезность ситуации и не гнаться за “легкой” наживой.

Заработать все деньги мира не удастся, впрочем, как и купить здоровье. Да и время не вернешь. Ради чего были эти старания?

Хорошую работу можно найти в Украине. Если вам кажется, что уехать в Польшу – самый легкий вариант заработать деньги, вы ошибаетесь. Здесь вы – дешевая рабочая сила, не больше.

Достойную работу найти можно. Правда в Польше, как и в Украине, для этого нужно быть хорошим специалистом и знать язык.

Марина Корзун