Формула современного города – это разработка платформы Big Data, интернет вещей, технологии блокчейн и искусственного интеллекта.

31 октября в КВЦ Парковый состоялся форум инноваций Kyiv Smart City Forum 2018 – одно из главных событий Восточной Европы. Эксперты тематики smart city продемонстрировали передовые технологии и инновации, благодаря которым функционируют “умные города” сегодня. Мероприятие объединило всех, кто использует онлайн-инструменты и интеллектуальные системы для развития городской инфраструктуры.

– Нынешний форум стал коммуникационной платформой для более чем 1200 человек. Более 50 ведущих украинских и международных экспертов представили успешные примеры внедрения smart-решений в городах , – рассказал Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Мэр Киева, Виталий Кличко, прокомментировал:

– В столице уже работает ряд цифровых сервисов для киевлян, а именно: Открытый бюджет, Бюджет участия, е-петиции, Безопасный город, ИАС Имущество, Контактный центр 1551, система информирования и оповещения жителей. С 1 ноября мы начинаем тестировать работу электронного билета. Нам надо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно. Новые технологии – это маленький шаг в будущее, который мы делаем каждый день.

В секции I. Smart City/Safe City предприниматели, менеджеры и чиновники обсудили результаты развития цифровой инфраструктуры Киева и планы городских властей на следующий год.

Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, прокомментировал:

– Формула современного города – это разработка платформы больших данных, интернет вещей, технологии блокчейн в сочетании с искусственным интеллектом. Именно такими трендами руководствуются самые города мира. Современный город должен быть экологичным, комфортным и удобным для жителей, и именно таким мы хотим сделать Киев.

Дмитрий Шоломко, директор Google-Украина, смоделировал курс развития технологий в мире будущего, а также рассказал о результатах плодотворного сотрудничества городской власти с компанией Google, а именно – об инструментах, которые “облегчают жизнь киевлян, предоставляя им опции для поиска интересных событий или мест в Киеве”. Kyiv Maps и Kyiv Sport Maps помогают жителям города лучше ориентироваться в информационном потоке и сразу находить то, что их интересует.

В секции II. Smart Mobility специалисты обсудили преимущества разумного транспорта, а также актуальные вопросы мониторинга и контроля за безопасностью городского трафика. Ульрих Пляте, директор по цифровизации и мобильности atene KOM GmbH, поделился мировыми технологическими трендами в сфере регулирования транспортных потоков.

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В рамках Kyiv Smart City Forum 2018 состоялась ежегодная церемония награждения городов-лидеров по внедрению инновационных решений в инфраструктуру городов. Были отмечены лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы в шести номинациях. Экспертный совет определил лучшие города в разных направлениях развития smart city среды. Награды, соответственно, получили:

Награда в номинации Лучший инновационный город – Харьков.

Награда в номинации Лучшая транспортная модель города – Тернополь.

Награда в номинации Самый комфортный город для жизни – Киев.

Награда в номинации Город стартапов – Львов.

Награда в номинации Экологический и энергоэффективный город – Кривой Рог.

Награда в номинации Открытый город 2018 – Дрогобыч, – рассказал Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

К слову, проект LIKI 24 стал победителем конкурса стартапов на техконференции IT Arena.