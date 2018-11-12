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Юрій Назаров розповів про Kyiv Smart City Forum 2018

Формула сучасного міста — це розробка платформи Big Data, інтернет речей, технології блокчейн і штучного інтелекту.

31 жовтня у КВЦ Парковий відбувся форум інновацій Kyiv Smart City Forum 2018 — одна з головних подій Східної Європи. Експерти тематики smart city продемонстрували передові технології та інновації, завдяки яким функціонують “розумні міста” сьогодні. Захід об’єднав усіх, хто використовує онлайн-інструменти й інтелектуальні системи для розвитку міської інфраструктури.

– Цьогорічний форум став комунікаційною платформою для більш ніж 1200 людей. Понад 50 провідних українських і міжнародних експертів презентували успішні приклади впровадження smart-вирішень у містах, – розповів Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Мер Києва, Віталій Кличко, прокоментував:

– У столиці вже працює низка цифрових сервісів для киян, а саме: Відкритий бюджет, Бюджет участі, е-петиції, Безпечне місто, ІАС Майно, Контактний центр 1551, система інформування й оповіщення жителів. Із 1 листопада, уже завтра, ми розпочинаємо тестувати роботу електронного квитка. Нам треба на практиці побачити, як працюватиме система, де є слабкі місця, де проблеми. Щоб усунути їх, аби система запустилася повноцінно. Нові технології — це маленький крок у майбутнє, який ми робимо кожного дня.

У секції I. Smart City/Safe City підприємці, менеджери й чиновники обговорили результати розвитку цифрової інфраструктури Києва та плани міської влади на наступний рік.

Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, прокоментував:

– Формула сучасного міста — це розробка платформи великих даних, інтернет речей, технології блокчейн у поєднанні зі штучним інтелектом. Саме такими трендами керуються найпрогресивніші міста світу. Сучасне місто має бути екологічним, комфортним і зручним для жителів, і саме таким ми хочемо зробити Київ.

Дмитро Шоломко, директор Google-Україна, змоделював курс розвитку технологій у світі майбутнього, а також розповів про результати плідної співпраці міської влади з компанією Google, а саме — про інструменти, які “полегшують життя киян, надаючи їм опції для пошуку цікавих подій або місць у Києві!. Kyiv Maps і Kyiv Sport Maps допомагають жителям міста краще орієнтуватися в інформаційному потоці й відразу знаходити те, що їх цікавить.

У секції II. Smart Mobility фахівці обговорили переваги розумного транспорту, а також актуальні питання моніторингу й контролю за безпекою міського трафіку. Ульріх Пляте, директор із цифровізації і мобільності atene KOM GmbH, поділився світовими технологічними трендами у сфері регулювання транспортних потоків.

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У межах Kyiv Smart City Forum 2018 відбулася щорічна церемонія нагородження міст-лідерів із впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру міст. Було відзначено найкращі міські проекти, громадські й державні ініціативи в шести номінаціях. Експертна рада визначила найкращі міста в різних напрямках розвитку smart city середовища. Нагороди, відповідно, отримали:

  • Нагорода в номінації Найкраще інноваційне місто — Харків.
  • Нагорода в номінації Найкраща транспортна модель міста — Тернопіль.
  • Нагорода в номінації Найкомфортніше місто для життя — Київ.
  • Нагорода в номінації Місто стартапів — Львів.
  • Нагорода в номінації Екологічне й енергоефективне місто — Кривий Ріг.
  • Нагорода в номінації Відкрите місто 2018 — Дрогобич, – розповів Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

До слова, проект LIKI 24 став переможцем конкурсу стартапів на техконференції IT Arena.

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