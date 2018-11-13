Адвокат Геннадия Дронова, одного из подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове, будет заявлять отвод экспертам института Бокариуса – из-за недоверия к результатам дополнительной экспертизы.

Согласно заключению дополнительной экспертизы, автомобиль Дронова заехал за границу перекрестка на 90 см, а должен был становиться перед первым светофором.

Эксперты говорили это и раньше, просто не могли показать границы перекрестка.

В то же время в новом исследовании есть существенные разногласия – в стоп-кадре с камеры видеонаблюдения эксперты нарисовали границу перекрестка возле автомобиля, а на схеме – уже под свесом авто.

Кроме того, стоп-линии на момент аварии на было – ее дорисовали позже.

Адвокат Сергей Перепелица такие выводы считает предсказуемыми, ведь эксперты института Бокариуса не могли противоречить сами себе, иначе им бы грозила уголовная ответственность.

Поэтому адвокат будет ходатайствовать о назначении новой экспертизы в Одессе.

– Каких-то неожиданностей по делу она нам не дала, она подтверждает факты, приведенные в обвинении, и никоим образом обвинение не будет изменено, – ​​в свою очередь заявила Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

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Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемые Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО.

Фото: Tetyana Dotsyak/Facebook