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Факти / Україна / Суспільство / ДТП у Харкові: захист Дронова звинуватив експертів у брехні/

ДТП в Харькове: защита Дронова обвинила экспертов во лжи

Адвокат Геннадия Дронова, одного из подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове, будет заявлять отвод экспертам института Бокариуса – из-за недоверия к результатам дополнительной экспертизы.

Согласно заключению дополнительной экспертизы, автомобиль Дронова заехал за границу перекрестка на 90 см, а должен был становиться перед первым светофором.

Эксперты говорили это и раньше, просто не могли показать границы перекрестка.

В то же время в новом исследовании есть существенные разногласия – в стоп-кадре с камеры видеонаблюдения эксперты нарисовали границу перекрестка возле автомобиля, а на схеме – уже под свесом авто.

Кроме того, стоп-линии на момент аварии на было – ее дорисовали позже.

Адвокат Сергей Перепелица такие выводы считает предсказуемыми, ведь эксперты института Бокариуса не могли противоречить сами себе, иначе им бы грозила уголовная ответственность.

Поэтому адвокат будет ходатайствовать о назначении новой экспертизы в Одессе.

– Каких-то неожиданностей по делу она нам не дала, она подтверждает факты, приведенные в обвинении, и никоим образом обвинение не будет изменено, – ​​в свою очередь заявила Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области.

Читайте: ДТП в Харькове: Зайцева ехала без прав и техпаспорта

Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемые Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО.

Фото: Tetyana Dotsyak/Facebook

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