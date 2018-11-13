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ДТП у Харкові: захист Дронова звинуватив експертів у брехні

Адвокат Геннадія Дронова, одного з підозрюваних у смертельній ДТП у Харкові, заявлятиме відвід експертам інституту Бокаріуса – через недовіру до результатів додаткової експертизи.

Згідно з висновком додаткової експертизи, автомобіль Дронова заїхав за межу перехрестя на 90 см, а зупинитися мав перед першим світлофором.

Експерти говорили це і раніше, просто не могли показати межі перехрестя.

Водночас у новому дослідженні є суттєві розбіжності – у стоп-кадрі з камери відеоспостережень експерти намалювали межу перехрестя поблизу автомобіля, а на схемі – вже під звісом авто.

Окрім того, стоп-лінії на момент аварії на було – її домалювали пізніше.

Адвокат Сергій Перепелиця такі висновки вважає передбачуваними, адже експерти інституту Бокаріуса не могли протирічити самі собі, інакше їм би загрожувала кримінальна відповідальність.

Тому адвокат клопотатиме про призначення нової експертизи в Одесі.

– Якихось несподіванок у справі вона нам не дала, вона підтверджує ті факти, що наведені в обвинуваченні, і жодним чином обвинувачення не буде змінено, – в свою чергу зазначила Віта Дубовик, прес-секретар прокурора Харківської області.

Читайте: ДТП у Харкові: Зайцева їхала без прав і техпаспорта

Раніше Факти ICTV писали, що підозрювані Зайцева і Дронов зустрінуть Новий рік у СІЗО.

Фото: Tetyana Dotsyak/Facebook

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