Столичные спасатели ехали тушить пожар, но им помешал провал в асфальте.
Сотрудники ГСЧС не смогли попасть на вызов из-за того, что их пожарный автомобиль провалился в асфальт.
Происшествие сняли на улице Тропинина в Киеве, сообщает Киев Оперативный.
На видео видно, как большое колесо пожарной машины почти полностью ушло под асфальт. Из-за этого кабина транспортного средства сильно наклонилась вперед.
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Из такой ловушки своими силами пожарники явно выбраться не могли. Да и теперь достать машину из асфальтового капкана будет непросто.
Напомним, в Киеве припаркованный Mini Cooper провалился под землю.
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