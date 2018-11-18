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Факти / Україна / Їхали на виклик: у Києві під асфальт провалилася пожежна машина/

Ехали на вызов: в Киеве под асфальт провалилась пожарная машина

Столичные спасатели ехали тушить пожар, но им помешал провал в асфальте.  

Сотрудники ГСЧС не смогли попасть на вызов из-за того, что их пожарный автомобиль провалился в асфальт.

Происшествие сняли на улице Тропинина в Киеве, сообщает Киев Оперативный.

На видео видно, как большое колесо пожарной машины почти полностью ушло под асфальт. Из-за этого кабина транспортного средства сильно наклонилась вперед.

Читайте: В Киеве Chevrolet ушел под землю из-за укладки труб

Из такой ловушки своими силами пожарники явно выбраться не могли. Да и теперь достать машину из асфальтового капкана будет непросто.

Напомним, в Киеве припаркованный Mini Cooper провалился под землю.

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