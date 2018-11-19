Последнее слово Виктора Януковича перед судом перенесли на 5 декабря.

Травма беглого президента Виктора Януковича стала причиной для того, чтобы его последнее слово перенесли.

Судья Владислав Девятко принял решение, что подсудимый должен выступить 5 декабря. При этом Януковичу дают возможность обратиться к суду сидя или лежа из больницы, пишет Интерфакс-Украина.

Девятко также высказал сомнения в словах адвоката, о том, что беглому президенту из-за травмы ноги и позвоночника наложен лангет. По словам судьи, в справке об этом информация отсутствует.

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В свою очередь, прокурор Руслан Кравченко заявил, что тяжесть травмы Януковича преувеличена. По его словам, в справке нет предписания об обязательном нахождении в больнице.

Напомним, о травме Януковича стало известно 18 ноября, за день до того, как он должен был произнести последнее слово перед судом по своему делу о госизмене.