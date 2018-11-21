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За 11 лет не пропустил ни одного урока: харьковчанин установил рекорд

За 11 лет учебы в школе харьковчанин Деонис Ткемаладзе посетил абсолютно все уроки.

– Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов по рекордам, – отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Рекорд Украины зафиксировали с помощью дневников и школьных журналов за 11 лет, которые и подтвердили достижение парня.

Читайте: Уникальный рекорд: австрийская сноубордистка выполнила тройное сальто

Факты ICTV писали, что Олег Скавыш установил новый рекорд, протянув зубами 614-тонные судно Верещагино на длину 16 метров.

Фото: Лана Ветрова.

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