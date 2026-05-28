Компоненты баллистической ракеты Орешник, по которой российские войска ударили по территории Украины 24 мая, изготовлены на заводе в Беларуси.

Об этом сообщает Офис президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, представители СБУ и Офиса генерального прокурора провели встречу с послами европейских стран по усилению санкционного давления на Россию.

Им продемонстрировали детали российских ракет Циркон, Калибр, Х-101 и дронов Герань-2, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 24 мая.

В этом вооружении были компоненты иностранного производства, в частности Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других. Среди них – детали, изготовленные в этом году.

В то же время послам стран Европы показали отдельные платы из Орешника, которые содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в течение 2004–2014 годов.

– Нам нужно сосредоточиться и остановить поставки поступающих в Россию деталей. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства, – утверждает Власюк.

По его словам, важно усилить контроль над доступом Беларуси к иностранной электронике. Он добавил, что часть компонентов изготовили ​​на минском заводе Интеграл, в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и Орешника.

В ночь на 24 мая российские войска запустили баллистическую ракету средней дальности Орешник по Белой Церкви в Киевской области, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Вскоре в письме президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу Зеленский уточнил, что в ту ночь Россия применила две ракеты Орешник по Украине.

В письме говорится, что одна ракета попала в Киевскую область, а другой Орешник мог упасть на временно оккупированной территории Донецкой области.

