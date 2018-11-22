Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина способна сильно усилить восточный фланг НАТО.

– В НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии. Наши Вооруженные силы существенно усилят восточный фланг Альянса, – заявил президент Украины.

Кроме того, Петр Порошенко выразил уверенность в том, что будь Украина членом НАТО, то РФ не осмелилась на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Он добавил, что Украина уже переходит на стандарты НАТО.

Читайте: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Также Петр Порошенко отметил, что интеграция Украины в Альянс и ЕС очень тесно связаны.

– Это очень амбициозная задача, и выполнить ее непросто. Настолько непросто, что было бы неправильно обещать конкретные сроки, – добавил президент.

Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стратегического курса страны на членство Украины в ЕС и НАТО.

Фото: АП