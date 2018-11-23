На Новый год в Киеве изменят график работы пассажирского транспорта.
Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента культуры Сергей Анжияк, передает УНИАН.
В Киеве в новогоднюю ночь городской пассажирский транспорт будет работать на 3 часа дольше. Добраться в нужную точку до 03.00 киевляне смогут на метро, троллейбусах, трамваях и автобусах.
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Кроме того, Анжияк добавил, что фуникулер будет курсировать круглосуточно.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве начинается подготовка к празднованию Нового года 2019. В связи с этим планируется перекрытие или ограничение движения в центре столицы на два месяца – с 24 ноября по 24 января.
Фото: nyuka22
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