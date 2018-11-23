Украина увеличила импорт угля на 15,5% на протяжении этого года.

С начала 2018-го потрачено $2 млрд 151 млн на закупку ресурса за границей . За тот же период отечественные шахты сократили добычу ресурса на 5% (24 млн тонн), а потребление угля теплоэлектростанциями и теплоэлектроцентралями, наоборот, возросло на 7% (до 18 млн тонн).

Что это означает для украинского потребителя и экономики, мы решили расспросить у экспертов рынка.

– Скорее всего, придётся ожидать дальнейшего роста цен на электроэнергию, – считает представитель компании ICI SUISSE SA Николай Мартыненко.

Удерживать такую ситуацию удастся только до июля 2019-го. На эту дату намечено одно из важнейших в сфере энергетики событий — запуск рынка. По состоянию на сентябрь реальная стоимость электроэнергии в 1,5 раза превышала действующие тарифы.

Например, если сравнивать со странами Европы, у них тарифы выше в среднем в 5 раз. Цены не только на газ, но и на электроэнергию в Украине будут двигаться в сторону рыночных.

Вокруг цены на уголь и электроэнергию в Украине слишком много популизма у политиков и чиновников, считает представитель компании ICI SUISSE SA Владимир Каракаш-Солодовников.

– Цена того же угля и, соответственно, электроэнергии у нас идёт по импортному паритету. В чём причина? У нас дефицит этих энергоносителей в стране. И мы вынуждены докупать 20% угля за границей. По любой экономической теории импорт влияет на конечную цену, — отметил он.

Напомним, ключевыми поставщиками угля для Украины в 2018 году были Россия (доля в импорте — 62%, на $1,5 млрд), США (30,04% — на $739,8 млн) и Канада (5,16% — на $126,9 млн).