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Факти / Україна / Поранений у Керченській протоці моряк вийшов на зв’язок/

Раненый в Керченском проливе моряк вышел на связь

Украинский моряк Андрей Эйдер, раненный во время российской атаки в Азовском море, вышел на связь и сообщил о своем состоянии.

Украинский моряк позвонил своей девушке и сообщил, что его прооперировали.

– По состоянию на 08.35 информация, которой владею я – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного: прооперировали, лежит в больнице, все в порядке, – написала его мачеха Евгения Эйдер в Facebook.

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Ранее Факты ICTV писали, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют давать неправдивые показания.

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