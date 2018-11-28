Государственая пограничная служба приведена в полную боевую готовность. На КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на границе с Крымом вели повышенный контроль.

Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба ведомства, передает Интерфакс-Украина.

– Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима – это и привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций, – заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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Он добавил, что на пунктах пропусках усилили контроль: проводятся интервью с тем, кто попадает под профиль риска, при необходимости дополнительно проверяют транспортные средства.

Кроме того, на КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на админгранице между Херсонской областью и АР Крым введены повышенные меры контроля.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Госпогранслужба