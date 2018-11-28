PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Українців закликали не публікувати в соцмережах фото і дані про військову техніку/

Украинцев призвали не публиковать в соцсетях фото и данные о военной технике

В Генеральном штабе ВСУ призывают украинцев не снимать военную технику и не публиковать в соцсетях данные, которые раскрывают ее местонахождение.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

В ведомстве попросили гражданам не проводить фото, видео съемку или онлайн трансляцию и не публиковать в соцсетях сведения, раскрывающие местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава; режимные военные объекты Минобороны и ВСУ.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Также в районе проведения учений, над воинскими объектами будут сбиты все замеченные беспилотные летательные аппараты, а причастные лица будут задержаны и привлечены к ответственности.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Olekij Bobovnikov.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Военное положение не осложнит прохождения блокпостов и КПВВ на Донбассе
Петро Порошенко
Указ о введении военного положения – обнародована окончательная редакция
Украина усилила контроль на границах
Порошенко підписує указ
Военное положение в Украине – Порошенко подписал закон
Воєнний стан
Указ о военном положении с 26 ноября опубликован
Матч Ворскла – Арсенал перенесли из-за военного положения
Военное положение с 26 ноября: кого и когда мобилизуют
Военное положение в Украине: официальное заявление ФФУ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка