В Генеральном штабе ВСУ призывают украинцев не снимать военную технику и не публиковать в соцсетях данные, которые раскрывают ее местонахождение.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

В ведомстве попросили гражданам не проводить фото, видео съемку или онлайн трансляцию и не публиковать в соцсетях сведения, раскрывающие местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава; режимные военные объекты Минобороны и ВСУ.

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Также в районе проведения учений, над воинскими объектами будут сбиты все замеченные беспилотные летательные аппараты, а причастные лица будут задержаны и привлечены к ответственности.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Olekij Bobovnikov.