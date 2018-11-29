Керченский пролив и Азовское море стали основным местом российской агрессии. Факты ICTV разобрались, кому принадлежит Керченский пролив и как решить морской конфликт.

Россия 25 ноября захватила украинские суда, направлявшиеся из порта Одессы в Мариуполь. Сначала корабли таранили, а затем открыли огонь на поражение. Экипажи судов арестованы. Им инкриминировали незаконное пересечение границы России и приговорили к двум месяцам лишения свободы.

Агрессия России в Керченском проливе – самый масштабный конфликт в регионе со времен аннексии Крыма.

Азовское море уже полгода остается основным полем провокаций со стороны Российской Федерации. Российские пограничники намеренно задерживают суда, следующие в украинские порты или из них, создавая таким образом экономическую блокаду.

Но конфликт возник задолго до 2018 года. Вокруг Керченского пролива уже более 15 лет идет спор между Украиной и Россией. Страны не могут определиться, кому же принадлежит проход из Черного в Азовское море.

Керченский пролив – лакомый кусок

Керченский пролив – выгодная экономическая зона. Фактически, она соединяет Черное и Азовское моря. К западу от пролива берег Керченского полуострова Крыма, на востоке – Таманский полуостров России.

Через пролив ежедневно курсируют сотни судов как в порты Украины, так и в порты России. Ведь в Азовском море находятся два мощных украинских порта – Мариупольский и Бердянский. Выгодная пролив и для России – сюда направляются корабли, идущие в Ростов, Таганрог и Ейск.

До аннексии Крыма через Керченский пролив проходило около 9000 судов в год, которые платили при этом соответствующие налоги.

После 2014 года Россия заявила, что Керченский пролив – территориальные воды России, тем самым они имеют право задерживать суда для проверки. Это заявление противоречит и Договору о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, и Конвенции ООН по морскому праву.

Спор за остров Тузла

Первый конфликт произошел еще в 2003 году вокруг острова Тузла, который принадлежал Украине.

Судоходная часть Керченского пролива находится как раз между Тузлой ​​и Керченским полуостровом. Другая часть пролива слишком мелкая для кораблей. Соответственно, Керченский пролив контролировала Украина. И деньги за его проход поступали Украине. Россия оценила свои убытки в 15 млн. долларов в год.

Тогда они начали строить дамбу, которая соединяла Таманский полуостров и остров Тузла. Тем самым они бы предъявили права на остров и контролировали бы потоки судов через Керченский пролив. Так не произошло.

Спор решили тогдашние президенты Леонид Кучма и Владимир Путин, подписав Договор о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря.

С 2004 года Азовское море и Керченский пролив – внутренние воды Украины и России. Следовательно, некоммерческие корабли под флагом одного из государств могут свободно передвигаться этой акваторией. Для прохода через пролив государства должны дать общее согласие.

Договор о совместном использовании – формальность

Россия уже неоднократно нарушала договор. Сначала – аннексировав Крым и заявив о своих внутренних водах, затем – построив Керченский мост вопреки позиции Украины и международного сообщества.

Произвол с блокировкой кораблей на входе и выходе из Азовского моря – очередная порция нарушений от России.

– Споры между Сторонами решаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон, – говорится в договоре.

Вот только мирным путем Россия уже давно не решает споры.

– Договор не нужен. Он фактически ограничивает наши возможности и дает их России. Денонсация договора является абсолютно логичным, – считает эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара.

Под ограничением возможностей имеется в виду невозможность ввести в воды Азова корабли других государств для давления на Российскую Федерацию. Согласно договору, для прохода проливом разрешение должны предоставить обе страны.

Но в правительстве другие настроения. В частности, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль неоднократно подчеркивала, что нарушение договора – это то, за что Россию можно привлечь к ответственности в международном суде. Соответственно, разорвав его, мы потеряем свои аргументы.

В поисках международной поддержки

Во время одного из выступлений президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО ввести корабли в Азовское море:

– Мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и гарантировать безопасность.

Хотя звучит оптимистично, но сегодня невозможно направить корабли НАТО в Азов.

– В Азовское море на данный момент невозможно введение любых кораблей, кроме российских и украинских, без согласия двух сторон. Соответственно, россияне на это не пойдут, – объясняет эксперт.

Кроме того, страны-члены НАТО вряд ли отправят корабль в воды, где фактически происходит агрессия.

Единственный возможный вариант – присутствие НАТО в Черном море. И это лучший вариант сейчас, ведь эксперт уверен, что Россия в ближайшее время может начать эскалацию конфликта и в Черном море:

– То, что сейчас происходит в Азове – отрабатываются технологии, которые могут быть применены в Черном море, что перекроет Украине экспорт товаров из черноморских портов.

Решение конфликта

Сегодня Керченский пролив фактически принадлежит России, объясняет эксперт. Россия оккупировала Крым. Теперь и с одной стороны пролива, и с другой одно и то же государство.

Решение конфликта в Азовском море должно быть комплексным. Украина должна одновременно работать в разных направлениях:

Дипломатические шаги. Должен быть поднят вопрос во время Генассамблеи ООН.

Должен быть поднят вопрос во время Генассамблеи ООН. Судебные шаги. Нарушение Россией международного права должно быть зафиксировано в решениях международных судов.

Нарушение Россией международного права должно быть зафиксировано в решениях международных судов. Военные действия. Усиление флота, наращивание присутствия в Азовском море и вне его, оборона побережья Азова и Черного моря.

Кроме того, следует четко определить территориальные и прилегающие воды. Тогда, в соответствии с международным морским правом, мы получим 12-мильную зону территориальных вод Украины.

– Через соответствующие структуры ООН должны быть признаны суверенные воды Украины и определены соответствующие координаты территориальных вод. Затем ВМС должны защищать эти воды для того, чтобы защищать наши интересы, – рассказывает эксперт.

Юридически – Керченский пролив считается общими водами Украины и России. Об этом говорит Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Фактически – пролив принадлежит России. Сегодня они контролируют аннексированный Крым, а соответственно и Керченский порт, который регулирует проход через пролив.

Фото: Александр Хара, gettyimages

Лилия Ященко