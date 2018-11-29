Керченский пролив и Азовское море стали основным местом российской агрессии. Факты ICTV разобрались, кому принадлежит Керченский пролив и как решить морской конфликт.
Россия 25 ноября захватила украинские суда, направлявшиеся из порта Одессы в Мариуполь. Сначала корабли таранили, а затем открыли огонь на поражение. Экипажи судов арестованы. Им инкриминировали незаконное пересечение границы России и приговорили к двум месяцам лишения свободы.
Агрессия России в Керченском проливе – самый масштабный конфликт в регионе со времен аннексии Крыма.
Азовское море уже полгода остается основным полем провокаций со стороны Российской Федерации. Российские пограничники намеренно задерживают суда, следующие в украинские порты или из них, создавая таким образом экономическую блокаду.
Но конфликт возник задолго до 2018 года. Вокруг Керченского пролива уже более 15 лет идет спор между Украиной и Россией. Страны не могут определиться, кому же принадлежит проход из Черного в Азовское море.
Керченский пролив – лакомый кусок
Керченский пролив – выгодная экономическая зона. Фактически, она соединяет Черное и Азовское моря. К западу от пролива берег Керченского полуострова Крыма, на востоке – Таманский полуостров России.
Через пролив ежедневно курсируют сотни судов как в порты Украины, так и в порты России. Ведь в Азовском море находятся два мощных украинских порта – Мариупольский и Бердянский. Выгодная пролив и для России – сюда направляются корабли, идущие в Ростов, Таганрог и Ейск.
До аннексии Крыма через Керченский пролив проходило около 9000 судов в год, которые платили при этом соответствующие налоги.
После 2014 года Россия заявила, что Керченский пролив – территориальные воды России, тем самым они имеют право задерживать суда для проверки. Это заявление противоречит и Договору о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, и Конвенции ООН по морскому праву.
Спор за остров Тузла
Первый конфликт произошел еще в 2003 году вокруг острова Тузла, который принадлежал Украине.
Судоходная часть Керченского пролива находится как раз между Тузлой и Керченским полуостровом. Другая часть пролива слишком мелкая для кораблей. Соответственно, Керченский пролив контролировала Украина. И деньги за его проход поступали Украине. Россия оценила свои убытки в 15 млн. долларов в год.
Тогда они начали строить дамбу, которая соединяла Таманский полуостров и остров Тузла. Тем самым они бы предъявили права на остров и контролировали бы потоки судов через Керченский пролив. Так не произошло.
Спор решили тогдашние президенты Леонид Кучма и Владимир Путин, подписав Договор о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря.
С 2004 года Азовское море и Керченский пролив – внутренние воды Украины и России. Следовательно, некоммерческие корабли под флагом одного из государств могут свободно передвигаться этой акваторией. Для прохода через пролив государства должны дать общее согласие.
Договор о совместном использовании – формальность
Россия уже неоднократно нарушала договор. Сначала – аннексировав Крым и заявив о своих внутренних водах, затем – построив Керченский мост вопреки позиции Украины и международного сообщества.
Произвол с блокировкой кораблей на входе и выходе из Азовского моря – очередная порция нарушений от России.
– Споры между Сторонами решаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон, – говорится в договоре.
Вот только мирным путем Россия уже давно не решает споры.
– Договор не нужен. Он фактически ограничивает наши возможности и дает их России. Денонсация договора является абсолютно логичным, – считает эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара.
Под ограничением возможностей имеется в виду невозможность ввести в воды Азова корабли других государств для давления на Российскую Федерацию. Согласно договору, для прохода проливом разрешение должны предоставить обе страны.
Но в правительстве другие настроения. В частности, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль неоднократно подчеркивала, что нарушение договора – это то, за что Россию можно привлечь к ответственности в международном суде. Соответственно, разорвав его, мы потеряем свои аргументы.
В поисках международной поддержки
Во время одного из выступлений президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО ввести корабли в Азовское море:
– Мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и гарантировать безопасность.
Хотя звучит оптимистично, но сегодня невозможно направить корабли НАТО в Азов.
– В Азовское море на данный момент невозможно введение любых кораблей, кроме российских и украинских, без согласия двух сторон. Соответственно, россияне на это не пойдут, – объясняет эксперт.
Кроме того, страны-члены НАТО вряд ли отправят корабль в воды, где фактически происходит агрессия.
Единственный возможный вариант – присутствие НАТО в Черном море. И это лучший вариант сейчас, ведь эксперт уверен, что Россия в ближайшее время может начать эскалацию конфликта и в Черном море:
– То, что сейчас происходит в Азове – отрабатываются технологии, которые могут быть применены в Черном море, что перекроет Украине экспорт товаров из черноморских портов.
Решение конфликта
Сегодня Керченский пролив фактически принадлежит России, объясняет эксперт. Россия оккупировала Крым. Теперь и с одной стороны пролива, и с другой одно и то же государство.
Решение конфликта в Азовском море должно быть комплексным. Украина должна одновременно работать в разных направлениях:
- Дипломатические шаги. Должен быть поднят вопрос во время Генассамблеи ООН.
- Судебные шаги. Нарушение Россией международного права должно быть зафиксировано в решениях международных судов.
- Военные действия. Усиление флота, наращивание присутствия в Азовском море и вне его, оборона побережья Азова и Черного моря.
Кроме того, следует четко определить территориальные и прилегающие воды. Тогда, в соответствии с международным морским правом, мы получим 12-мильную зону территориальных вод Украины.
– Через соответствующие структуры ООН должны быть признаны суверенные воды Украины и определены соответствующие координаты территориальных вод. Затем ВМС должны защищать эти воды для того, чтобы защищать наши интересы, – рассказывает эксперт.
Юридически – Керченский пролив считается общими водами Украины и России. Об этом говорит Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Фактически – пролив принадлежит России. Сегодня они контролируют аннексированный Крым, а соответственно и Керченский порт, который регулирует проход через пролив.
Фото: Александр Хара, gettyimages
Лилия Ященко