Российский омбудсмен рассказала о состоянии украинских моряков, которые находятся в московских СИЗО Матросская тишина и Лефортово.

По его словам, омбудсмена РФ Татьяны Москальковой состояние раненых моряков, находящихся в СИЗО Матросская тишина, удовлетворительное, передает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Раненые моряки получают необходимое лечение, медикаменты. Также им выдали теплую одежду и обувь. Двое моряков уже ходят на прогулки. У них легкие ранения рук, а у одного – поражено сухожилие.

У третьего моряка обе ноги ранены, передвигается он на костылях, а камера оборудована всем необходимым.

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– Жалоб на питание от наших моряков не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно сегодня быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся, – отметила Денисова.

Кроме того, Москалькова посетила украинских военнопленных в СИЗО Лефортово.

– Они также снабжены теплыми вещами. Для ребят уже открыто внутритюремни счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства, – написала омбудсмен.

Ранее Факты ICTV писали, что Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

Фото: Лариса Сарган/Facebook.