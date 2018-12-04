Зачем моряков перевезли в Москву, почему к ним не пускают даже адвокатов, и признает ли их Путин военнопленными. На эти вопросы Фактам ICTV ответила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинские моряки, которых задержали российские спецслужбы во время агрессии в Керченском проливе, находятся в СИЗО Лефортово в Москве. Там они будут до 25 января 2019 года.

24 члена экипажей судов Никополь, Бердянск и Яны Капу были приговорены к двум месяцев в СИЗО. Им инкриминируют “незаконное пересечение границы РФ”. Морякам грозит до шести лет пребывания за решеткой.

Почему перевезли в Лефортово

Моряков арестовали 25 ноября, тогда же доставили в Керчь. 28 ноября их стали “судить” в Киевском районном суде Симферополя. Однако для пребывания в СИЗО их неожиданно направили в Москву.

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Сегодня трое раненых военнопленных находятся в следственном изоляторе Матросская тишина, все остальные – в Лефортово.

– Лефортово – сложная организация. Там совсем другие порядки, чем в обычных СИЗО. Это СИЗО ФСБ. Я там была и видела, как готовятся передачи и как не могут попасть адвокаты, потому что там происходит некая “жеребьевка”, – рассказывает Денисова.

Следственный изолятор Лефортово до 1991 года был подконтролен КГБ СССР. Там удерживали советских диссидентов. После развала СССР перешел в собственность ФСБ, а в 2006 официально Лефортово передали министерству юстиции после того, как вступил в действие закон, запрещающий ФСБ контролировать следственные изоляторы.

Ответа, почему украинских моряков передали в один из самых жестких СИЗО, нет.

– Мое мнение – Путин в Крыму не дома. Поддержка крымчан, крымских тарар, украинцев наших военнопленных ребят мешает Путину выполнять свой план. Поэтому он их перевез. Но нам это не мешает бороться, – добавила Денисова.

Как только стало известно, что моряков арестовали, под зданием суда начали собираться волонтеры, которые инициировали сбор средств и необходимых вещей для военнопленных. Так, за несколько дней активист Осман Пашаев смог собрать более 400 тыс. гривен, которые он сейчас передает в Москву для помощи ребятам.

После того, как моряков доставили в Москву, крымские активисты уже на следующий день привезли в Лефортово собранные вещи.



В Москве тем временем более 50 адвокатов выразили желание помогать по делам украинцев.

Когда допустят адвокатов?

Сейчас наших моряков посещала только уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова. О состоянии и настроении моряков знаем только с ее слов.

Адвокат одного из моряков Николай Полозов обращался в СИЗО, чтобы пообщаться со своим клиентом. Однако там ему не ответили. Увидеть Гриценко (один из моряков) не позволили.

Денисова повторила, что Лефортово – сложная организация, но сейчас правительство Украины делает все возможное, чтобы допустить к морякам адвокатов и саму Денисову, которая собирается в ближайшее время посетить пленных:

– Я обратилась к Бортникову (глава ФСБ РФ, – Ред.), чтобы он рассмотрел вопрос о предоставлении мне разрешения на посещение. Я неоднократно общалась с Москальковой, чтобы она поддержала мое обращение и, если это возможно, тоже повлияла на принятие решения.

Проблема в том, что украинская сторона сегодня не знает имя следователя по делу

– Как только будет определен следователь, по их законам можно будет спрашивать следователя. Он определяет процесс и предоставляет разрешения.

У меня есть только фамилия человека, который был следователем в Крыму. Но это уже не актуально. Их перевезли и следователя сменили. На сегодняшний день они ничего не говорят, – добавила Людмила Денисова.

Военнопленные даже без признания Путина

Россия судит моряков как гражданских лиц, отказываясь называть их военнопленными. Специальный статус военнопленных запрещает проводить любые суды над задержанными и удерживать их в СИЗО.

– Путин не может предоставить статус военнопленных. Есть Женевская конвенция, которую наша страна ратифицировала в 1954 году. Согласно этой конвенции, которую в том числе подписала и ратифицировала РФ, все взятые в плен граждане на оккупированных территориях считаются военнопленными. Даже если государство, которое их оккупировало, не признает этого, – отмечает Денисова.

По словам уполномоченного по правам человека, признание Путина не нужно. Согласно Женевской конвенции, моряки и так являются военнопленными. Именно поэтому Украина обращается к международным организациям и другим странам за поддержкой.

– Отказ встречи Трампа с Путиным – это хороший сигнал для того, чтобы Путин понял, что разговор будет только тогда, когда он вернет военнопленных домой, – отметила омбудсмен.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, в чем обвиняют украинских моряков и когда они вернутся домой.

Лилия Ященко