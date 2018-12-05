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Факти / Україна / Суспільство / УПЦ МП розпалювала релігійну ворожнечу: СБУ знайшла докази/

УПЦ МП разжигала религиозную вражду: СБУ нашла доказательства

Во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата нашли материалы, разжигающие религиозную и межконфессиональную рознь.

У церковников изъяли немало печатной продукции соответствующего содержания, в том числе 75 экземпляров брошюры Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы, сообщает пресс-центр СБУ.

Уже есть соответствующее заключение экспертов Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз: издание “содержит пропаганду религиозной нетерпимости…оскорбляет чувства граждан…в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть”.

Другим печатным материалам эксперты также дадут оценку.

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УПЦ МП разжигала религиозную вражду: СБУ нашла доказательства / 5 фотографий

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Напомним, 30 ноября СБУ проводила обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла по делу о разжигании межконфессиональной вражды.

ФотоСБУУкраїнська Православна Церква

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