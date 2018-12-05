Укрзализныця заявила о сбое в онлайн-системе продажи. Пользователи возмущены тем, что заплатили за билеты, но не получили их.

Сбой в системе продаж билетов Укрзализныци произошел 4 декабря из-за наплыва людей за проездными документами.

Из-за увеличения нагрузки на серверы в 6 раз, сервис начал работать только в одну сторону. Некоторые клиенты заплатить за билеты смогли, а получить их – нет.

В Укрзализныце проблему признали и заявили о введении ограничений для стабильной работы онлайн-системы. Позже ограничение подключений сняли, но сайт продажи билетов продолжает работать с перебоями.

Факты ICTV собрали реакцию людей в сети на сбой продаж билетов УЗ.

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К слову, Укрзализныця планирует на новогодние и рождественские праздники назначить около 30 пар поездов.